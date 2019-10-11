34-летняя Кира Найтли вышла в свет через месяц после родов и рассказала о своих ощущениях

Около месяца назад 34-летняя Кира Найтли во второй раз стала мамой. Накануне актриса появилась на красной дорожке Лондонского кинофестиваля. Она призналась журналистам, что теперь нечасто может позволить выглядеть так же хорошо, как все привыкли.

«Сегодня мне специально уложили волосы, чтобы я пришла на эфир, надели на меня не мое платье. То, что вы видите — не совсем реальность», — сообщила она, появившись на канале BBC.

Молодая мама призналась, что сейчас чаще всего ее можно застать в пижаме, и что волосы она причесывает не каждый день. В ее доме царит беспорядок, она не успевает по хозяйству и поьзуется доставкой еды, а также не может надолго покинуть дом, так как кормит малыша грудью.

«Я, как и любая мама, пользуюсь молокоотсосом. Это позволило мне выйти из дома на 6 часов, но в 18:30 я должна вернуться», — призналась она.