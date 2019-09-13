34-летняя Кира Найтли тайно родила второго ребенка

34-летняя актриса Кира Найтли и 36-летний вокалист группы Klaxons Джеймс Райтон держат в секрете подробности своей личной жизни. О рождении их ребенка СМИ узнали от папарацци, которые застали пару на прогулке в Лондоне — у Киры не было живота, а Джеймс катил коляску.

Свою беременность актриса не скрывала. В начале мая на мероприятии Chanel J12 звезда демонстрировала округлившийся живот.

Пара вместе восемь лет. Шесть лет назад они сыгали свадьбу, а в мае 2015 года родился их первенец. Кира и Джеймс немало удивили мир, назвав малышку необычным именем «Эдди».