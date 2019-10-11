Ким Кардашьян опубликовала красивые фото с таинства крещения в Армении
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Фото: Instagram
Ким Кардашьян с сестрой Кортни и детьми прилетала в Армению, откуда был родом ее отец. Здесь, на исторической родине она крестила троих младших детей и, как выяснилось позже, сама прошла обряд. Таинство прошло в древнейшем Эчмиадзинском монастыре.
Старшая дочь Ким Норт прошла обряд крещения в Израиле, в 2015 году.
Крестным отцом семьи стал один из служителей монастыря Наири Срапионян. После крещения Ким приняла имя Эгине, а Кортни – Гаяне.
После возвращения в США Ким Кардашьян поделилась красивыми фотографиями с крещения. На снимках видно, что дети облачены в белые легкие одежды, а на Ким и Кортни – длинные платья и белые платки.
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Thank you Armenia for such a memorable trip. So blessed to have been baptized along with my babies at Mother See of Holy Etchmiadzin, Armenia's main cathedral which is sometimes referred to as the Vatican of the Armenian Apostolic Church. This church was built in 303 AD.📷 @jackie_nickerson
«Спасибо, Армения, за такое запоминающееся путешествие. Я была благословлена креститься в главном соборе Армении, который называют ее Ватиканом», - написала Ким в Instagram.
В Армении 38-летняя Ким и 40-летняя Кортни Кардашьян совместили крещение с участием во Всемирном конгрессе информационных технологий. Компанию в поездке ей составили дети и 40-летняя сестра Кортни.
Ким очень любила отца, которого не стало 16 лет назад, и трепетно относится к своим армянским корням. Она так рассказывала о своей семье: «Бабушка Хелен была типичной армянской бабушкой. Всегда готовила лучшие армянские блюда. Мы очень любим биши – жареные блины с сахаром. Бабушка передала рецепт, но только Кортни умеет делать биши. Когда семья отца собирается вместе, сестра делает их для нас всех».
Фото и видео: Instagram
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