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Ким Кардашьян опубликовала красивые фото с таинства крещения в Армении

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ким Кардашьян

Фото: Instagram

Звезда реалити-шоу с детьми провела несколько дней на исторической родине.

Ким Кардашьян с сестрой Кортни и детьми прилетала в Армению, откуда был родом ее отец. Здесь, на исторической родине она крестила троих младших детей и, как выяснилось позже, сама прошла обряд. Таинство прошло в древнейшем Эчмиадзинском монастыре.

Старшая дочь Ким Норт прошла обряд крещения в Израиле, в 2015 году.

Ким Кардашьян улетает из Армении на шикарном лайнере

Крестным отцом семьи стал один из служителей монастыря Наири Срапионян. После крещения Ким приняла имя Эгине, а Кортни – Гаяне.

После возвращения в США Ким Кардашьян поделилась красивыми фотографиями с крещения. На снимках видно, что дети облачены в белые легкие одежды, а на Ким и Кортни – длинные платья и белые платки.

«Спасибо, Армения, за такое запоминающееся путешествие. Я была благословлена креститься в главном соборе Армении, который называют ее Ватиканом», - написала Ким в Instagram.

В Армении 38-летняя Ким и 40-летняя Кортни Кардашьян совместили крещение с участием во Всемирном конгрессе информационных технологий. Компанию в поездке ей составили дети и 40-летняя сестра Кортни.

Ким очень любила отца, которого не стало 16 лет назад, и трепетно относится к своим армянским корням. Она так рассказывала о своей семье: «Бабушка Хелен была типичной армянской бабушкой. Всегда готовила лучшие армянские блюда. Мы очень любим биши – жареные блины с сахаром. Бабушка передала рецепт, но только Кортни умеет делать биши. Когда семья отца собирается вместе, сестра делает их для нас всех».

Фото и видео: Instagram

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