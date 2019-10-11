Ким Кардашьян опубликовала красивые фото с таинства крещения в Армении

Ким Кардашьян с сестрой Кортни и детьми прилетала в Армению, откуда был родом ее отец. Здесь, на исторической родине она крестила троих младших детей и, как выяснилось позже, сама прошла обряд. Таинство прошло в древнейшем Эчмиадзинском монастыре.

Старшая дочь Ким Норт прошла обряд крещения в Израиле, в 2015 году.