38-летняя Ким Кардашьян крестила детей

Во время недавнего визита на Родину звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян крестила детей, сообщает РИА «Новости». Об этом прессе сообщил иерей Ваграм Меликян — директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви — Первопрестольного Святого Эчмиадзина.