38-летняя Ким Кардашьян крестила детей
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ким Кардашьян с тремя детьми побывала в Армении.
Во время недавнего визита на Родину звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян крестила детей, сообщает РИА «Новости». Об этом прессе сообщил иерей Ваграм Меликян — директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви — Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
Фото и видео: instagram, globallookpress
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