Ким Кардашьян показала «горячее» фото своей матери в бикини: «Кто может быть более красивым?»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Мать Ким Кардашьян – 63-летняя Крис Дженнер – участница популярного шоу «Семейство Кардашьян». Дженнер ведет свой бизнес, занимается продюсированием и помогает в воспитании 10 внуков. Кроме того, Крис, родившая шестерых детей, но сохранившая идеальную фигуру, снимается в рекламе вместе с дочками.
Ким Кардашьян на своей странице в Instagram опубликовала архивное фото матери, сделанное сразу после появления на свет ее единственного сына Роберта. На снимке Крис позирует в купальнике и хвалится идеальными формами после родов.
«Кто может выглядеть более горячо, чем моя мать, только что родившая брата?», - спросила в подписи Ким.
В комментариях под снимком оставили сотни смайликов в виде сердечек и огня. Но подписчики отметили, что по красоте с матерью Ким легко может соперничать.
Напомним, Крис Дженнер родила дочерей Кортни, Ким, Хлои и сына Роберта в первом браке с юристом Робертом Кардашьяном. Во втором браке с олимпийским чемпионом по легкой атлетике Брюсом Дженнером на свет появились дочери Кендалл и Кайли.
Фото и видео: Instagram
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