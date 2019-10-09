Ким Кардашьян показала «горячее» фото своей матери в бикини: «Кто может быть более красивым?»

Ким Кардашьян на своей странице в Instagram опубликовала архивное фото матери, сделанное сразу после появления на свет ее единственного сына Роберта. На снимке Крис позирует в купальнике и хвалится идеальными формами после родов.

«Кто может выглядеть более горячо, чем моя мать, только что родившая брата?», - спросила в подписи Ким.