«Худышка»: Наталья Подольская блеснула стройными ногами

Совсем недавно Наталья Подольская и Владимир Пресняков снова стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Иваном. Сейчас звездная семья проводит много времени с детьми. Певица активно делится в Instagram трогательными видео и фото из личного архива.

На новом снимке представительница России на «Евровидении 2005» предстала перед подписчиками в уютном домашнем образе. Недавно родившая артистка облачилась в молочное облегающее вязаное платье с косами и в модные теплые бежевые угги. Молодая мамочка продемонстрировала стройные ноги и собрала множество комплиментов в свой адрес.