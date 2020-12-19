«Худышка»: Наталья Подольская блеснула стройными ногами
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
Совсем недавно Наталья Подольская и Владимир Пресняков снова стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Иваном. Сейчас звездная семья проводит много времени с детьми. Певица активно делится в Instagram трогательными видео и фото из личного архива.
На новом снимке представительница России на «Евровидении 2005» предстала перед подписчиками в уютном домашнем образе. Недавно родившая артистка облачилась в молочное облегающее вязаное платье с косами и в модные теплые бежевые угги. Молодая мамочка продемонстрировала стройные ноги и собрала множество комплиментов в свой адрес.
«Хороша и миром окружена! Тёплая и любящая. Это видно!!!», «Восхищаюсь вами. Так быстро войти в норму после родов», «Молодец, Наталья. На вас приятно смотреть!», «Мягкая и пушистая», «Наташенька! Вы потрясающая! Добрая, искренняя и самая светлая! Счастья вашей семье», «Худышка!», «Красотка. Домашняя и пушистая», — не скупятся на комплименты в комментариях пользователи Сети.
Фото видео: @nataliapodolskaya / Instagram
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