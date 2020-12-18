Наталью Подольскую в необычном костюме сравнили с героиней «Великолепного века»
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
Наталья Подольская удивила своих поклонников, появившись в неожиданном ярком образе в индийском стиле. В таком виде Наталья пришла на вечеринку, посвященную дню рождения Светланы Бондарчук. Наталью сопровождал ее супруг Владимир Пресняков, который тоже примерил национальный наряд.
Сама Подольская надела шелковое платье глубокого красного цвета с красно-желтой накидкой поверх него и сумкой на цепочке в тон. На голове появилось традиционное индийское украшение. Пресняков надел светлую длинную рубаху с темными брюками, красный платок поверх нее и головной убор.
Наряд пришелся по вкусу подписчикам, многие весьма удивились:
«Вам очень идет этот наряд!», «Очень интересно и здорово, костюмированные вечеринки!», «Обожаю. Это весело, а костюм огонь», «Очень красивая!», «Вам идет этот стиль однозначно», «Наталия, вы очень похожи на Хюррем ("Великолепный век") — Красавица!», «Сари не просто индийская одежда, это ведическая магия для женщин. В сари женщина становится счастливее!», «Красивая пара! Вы очень подходите друг другу».
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской
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