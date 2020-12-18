Наталью Подольскую в необычном костюме сравнили с героиней «Великолепного века»

Наталья Подольская удивила своих поклонников, появившись в неожиданном ярком образе в индийском стиле. В таком виде Наталья пришла на вечеринку, посвященную дню рождения Светланы Бондарчук. Наталью сопровождал ее супруг Владимир Пресняков, который тоже примерил национальный наряд.

Сама Подольская надела шелковое платье глубокого красного цвета с красно-желтой накидкой поверх него и сумкой на цепочке в тон. На голове появилось традиционное индийское украшение. Пресняков надел светлую длинную рубаху с темными брюками, красный платок поверх нее и головной убор.

Наряд пришелся по вкусу подписчикам, многие весьма удивились:

«Вам очень идет этот наряд!», «Очень интересно и здорово, костюмированные вечеринки!», «Обожаю. Это весело, а костюм огонь», «Очень красивая!», «Вам идет этот стиль однозначно», «Наталия, вы очень похожи на Хюррем ("Великолепный век") — Красавица!», «Сари не просто индийская одежда, это ведическая магия для женщин. В сари женщина становится счастливее!», «Красивая пара! Вы очень подходите друг другу».