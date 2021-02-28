Художники Антон Тотибадзе и Александра Пастернак поженились
В доме в Троице-Лыково собрались только близкие друзья и большая семья Тотибадзе. Молодожены и гости знатно повелелись: исполняли знаменитые песни, танцевали и радовались чудесному событию — рождению новой семьи.
Антон — старший сын в семье известного художника Константина Тотибадзе, Саша — правнучка поэта Бориса Пастернака. Известно, что пара встречалась более десяти лет, прежде чем связать себя узами брака.
В одном из интервью изданию Cabinet del’art ребята признавались, что от жизни они ждут славы и денег. Для них нет ничего ценнее труда и любви.
К слову, совсем недавно мы писали, что звезда «Сумерек» Келлан Латс стал отцом после потери ребенка. У актера и его жены — телеведущей христианского канала Бриттани Латс родилась долгожданная дочка. Родители назвали девочку красивым именем Эштин Лилли.
Фото и видео: Instagram
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