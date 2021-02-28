Художники Антон Тотибадзе и Александра Пастернак поженились

В одном из интервью изданию Cabinet del’art ребята признавались, что от жизни они ждут славы и денег. Для них нет ничего ценнее труда и любви.

К слову, совсем недавно мы писали, что звезда «Сумерек» Келлан Латс стал отцом после потери ребенка. У актера и его жены — телеведущей христианского канала Бриттани Латс родилась долгожданная дочка. Родители назвали девочку красивым именем Эштин Лилли.