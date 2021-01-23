Антон Лапенко и Муся Тотибадзе рассекретили свои отношения

Мусе Тотибадзе 24 года. Как и Антон Лапенко, она из многодетной семьи. Отец девушки — известный художник Константин Тотибадзе. Возлюбленная комика хорошо известна в светской тусовке. В 2014-м году рыжеволосая красавица дебютировала в качестве певицы с песней «Правда о любви», без которой до сих пор не обходится ни одна модная вечеринка.