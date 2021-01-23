Антон Лапенко и Муся Тотибадзе рассекретили свои отношения
Фото: @anton_lapenko/ Instagram
Мусе Тотибадзе 24 года. Как и Антон Лапенко, она из многодетной семьи. Отец девушки — известный художник Константин Тотибадзе. Возлюбленная комика хорошо известна в светской тусовке. В 2014-м году рыжеволосая красавица дебютировала в качестве певицы с песней «Правда о любви», без которой до сих пор не обходится ни одна модная вечеринка.
В сторис своего блога в Instagram артистка выложила первое фото с избранником, тем самым по сути, подтвердив их роман. «Наш первый митинг», — написала Муся, отметив на снимке Антона.
Фото: @musiatotibadze / Instagram
Напомним, кстати, что до того, как СМИ стало известно о возможных отношениях Тотибадзе и Лапенко, Антону приписывали роман с коллегой по сериалу «Чики» Аленой Михайловой. Но, звезды сразу же опровергли роман и заявили, что Алена счастлива с другим молодым человеком.
Фото и видео: @anton_lapenko/ Instagram, @musiatotibadze / Instagram
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