Звезда «Сумерек» Келлан Латс стал отцом после потери ребенка

В своем аккаунте в Instagram cчастливая новоиспеченная мама опубликовала трогательный пост, в котором показала нежные семейные снимки. «В тот день, когда она появилась на свет, шел снег, дождь и мороз, но в ту ночь она родилась, и мы проснулись от солнца, чистого неба и таяния зимы. Это было так символично, учитывая, что это время в прошлом году было буквально зимой для наших душ, а год спустя мы встретили его самым ярким солнечным светом. Она открыла для нас новый сезон, и мы безумно любим ее», — подписала публикацию Бриттани.