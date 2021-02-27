Звезда «Сумерек» Келлан Латс стал отцом после потери ребенка
Фото: @brittanylynnlutz/Instagram
Родители назвали девочку красивым именем Эштин Лилли.
В своем аккаунте в Instagram cчастливая новоиспеченная мама опубликовала трогательный пост, в котором показала нежные семейные снимки. «В тот день, когда она появилась на свет, шел снег, дождь и мороз, но в ту ночь она родилась, и мы проснулись от солнца, чистого неба и таяния зимы. Это было так символично, учитывая, что это время в прошлом году было буквально зимой для наших душ, а год спустя мы встретили его самым ярким солнечным светом. Она открыла для нас новый сезон, и мы безумно любим ее», — подписала публикацию Бриттани.
Напомним, что Келлан Латс прославился благодаря кинофраншизе «Сумерки», в которой исполнил роль вампира Эммета Каллена. Ему приписывали романы со многими звездами, в их числе Майли Сайрус, Ольга Куриленко и другие, но эти отношения актер отрицал. В 2017 году он женился на телеведущей христианского телеканала Бриттани Гонзалес. В 2019 году стало известно. что пара ждет ребенка. К сожалению, супруги потеряли малыша: у девушки случился выкидыш на шестом месяце беременности.
Фото: Instagram
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