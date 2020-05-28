Уставшая и счастливая: Анастасия Овечкина показала новое нежное фото с новорожденным сыном
Фото: Instagram
34-летний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал отцом во второй раз. Об этом он рассказал 27 мая. Спортсмен с женой Анастасией не стали интриговать фанатов и сразу назвали имя младшего сына — Илья. И в их микроблогах появилась трогательное фото с малышом.
Теперь Анастасия поделилась с подписчиками еще одним нежным кадром с новорожденным Ильей. На снимке уставшая после родов, но счастливая мать держит сына на руках. Лица малыша не видно. И, скорее всего, открыто его покажут поклонникам не раньше, чем через год, как это было со старшим ребенком Сережей.
Фото: Instagram
В день рождения второго сына супруги Овечкины признались, что они самые счастливые.
Александр и Анастасия начали встречаться весной 2015 года, и уже через полгода объявили о помолвке. В августе 2016-го они расписались в загсе, а свадьбу с гостями сыграли через год. Их первенец Сережа родился в августе 2018 года.
Фото и видео: Instagram, Getty Images
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!