Уставшая и счастливая: Анастасия Овечкина показала новое нежное фото с новорожденным сыном

34-летний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал отцом во второй раз. Об этом он рассказал 27 мая. Спортсмен с женой Анастасией не стали интриговать фанатов и сразу назвали имя младшего сына — Илья. И в их микроблогах появилась трогательное фото с малышом.

Теперь Анастасия поделилась с подписчиками еще одним нежным кадром с новорожденным Ильей. На снимке уставшая после родов, но счастливая мать держит сына на руках. Лица малыша не видно. И, скорее всего, открыто его покажут поклонникам не раньше, чем через год, как это было со старшим ребенком Сережей.