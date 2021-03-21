Хирург, сделавший Малиновской операцию, раскрыл ее секрет: «Грудь была разной»

40-летняя звезда неоднократно прибегала к помощи хирургов, операции проходили не всегда удачно. Как уточнила Малиновская, иногда приходилось делать повторные хирургические вмешательства, чтобы исправить ошибки предыдущих специалистов. Вероятно, так произошло и в этот раз.

В социальной сети актриса рассказала, что решилась лечь под нож хирурга. «Если честно, меня изуродовали. Я просто нигде об этом не говорила. Для девушки Playboy это как-то не слишком хороший пункт в биографии», — призналась она. По словам звезды, ей скорректировали форму и уменьшили размер груди. «Она стала намного меньше и, я надеюсь, намного красивее», — сообщила Маша.

Доктор, который оперировал знаменитость, рассказал о том, как проходило лечение. «У Маши была непростая ситуация. Грудь была разной, с одной стороны сильно тянули наверх рубцы, они повлияли на форму. При этом субмаммарная складка оказалась ниже своего анатомического положения. Чтобы исправить ситуацию, мы иссекли все старые рубцы, подшили складку на место, восстановили анатомию груди», — поведал Дмитрий Мельников.

«У Маши стоят маленькие анатомические импланты последнего поколения. Их объем — 200 мл. Это очень мало. То есть, по сути дела, имплант ей нужен только для того, чтобы приподнять грудь, сделать форму "пышнее", ничего больше», — добавил он в интервью изданию StarHit.