40-летняя Маша Малиновская заморозила яйцеклетки

Маша Малиновская, которая вчера отметила юбилей, сделала неожиданное признание на празднике. Как сообщает «Стархит», она заморозила яйцеклетки, чтобы в будущем завести еще одного ребенка.

«У меня есть мечта — я хочу еще раз стать матерью. Сегодня вы все пришли на мой день рождения. Это юбилей… Мне исполняется 40 лет! Это очень большой срок… Такой серьезный, пограничный возраст для женщины, когда она еще может с большей долей вероятности зачать здорового ребенка», — рассказала на вечеринке Мария.

Она добавила, что за последнее время немного разочаровалась в мужчинах. Однако она понимает, что с годами увеличивается риск всевозможных заболеваний и отклонений, и хочет оставить себе возможность стать матерью без проблем.

У Малиновской уже есть один ребенок, сын Мирон, отца которого она долгое время скрывала. Однако недавно стало известно, что она родила мальчика от мужчины с чеченскими корнями, который ушел от нее еще во время беременности.

Заботится Малиновская не только о здоровье, но и о внешности, и летом прошлого года решилась на блефаропластику.