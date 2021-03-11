Маша Малиновская уменьшила свою грудь — «Меня изуродовали»
Фото: instagram.com/malinovskaya_tv
40-летняя звезда неоднократно прибегала к помощи хирургов, операции проходили не всегда удачно. Как уточнила Малиновская, иногда приходилось делать повторные хирургические вмешательства, чтобы исправить ошибки предыдущих специалистов. Вероятно, так произошло и в этот раз.
В социальной сети актриса рассказала, что решилась лечь под нож хирурга. «Если честно, меня изуродовали. Я просто нигде об этом не говорила. Для девушки Playboy это как-то не слишком хороший пункт в биографии», - призналась она.
Малиновская сняла себя в больнице на видео и показала новый бюст. По ее словам, ей скорректировали форму и уменьшили размер груди. «Она стала намного меньше и, я надеюсь, намного красивее», - сообщила Маша.
Довольная своими формами певица заявила, что теперь намерена покорить новые высоты в шоу-бизнесе. Ранее звезда признавалась, что некоторые операции по изменению внешности она сделала зря. Как пишет KP.Ru, она предостерегла женщин от необдуманного вмешательства в работу организма. Звезда уточнила, что делала ринопластику, меняла форму щек, проводила подтяжку лица, а также убирала биополимерный гель из губ.
Фото: Instagram/@malinovskaya_tv
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