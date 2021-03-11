Маша Малиновская уменьшила свою грудь — «Меня изуродовали»

40-летняя звезда неоднократно прибегала к помощи хирургов, операции проходили не всегда удачно. Как уточнила Малиновская, иногда приходилось делать повторные хирургические вмешательства, чтобы исправить ошибки предыдущих специалистов. Вероятно, так произошло и в этот раз.

В социальной сети актриса рассказала, что решилась лечь под нож хирурга. «Если честно, меня изуродовали. Я просто нигде об этом не говорила. Для девушки Playboy это как-то не слишком хороший пункт в биографии», - призналась она.