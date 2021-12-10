Харламов рассказал, как его дом за 100 млн рублей после развода достался Асмус

Суд постановил, что Гарик Харламов должен оплачивать полное содержание особняка, а также частную школу дочки. Сам он живет в квартире в Москве. Огромный дом остался в распоряжении Кристины и их дочери Насти.

Правда, владеть недвижимостью стоимостью 100 млн рублей Асмус может только при одном условии: на его пороге не должны появляться посторонние мужчины. Таким образом Харламов обезопасил дочь от душевных травм.