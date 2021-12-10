Харламов рассказал, как его дом за 100 млн рублей после развода достался Асмус
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/asmuskristina
Суд постановил, что Гарик Харламов должен оплачивать полное содержание особняка, а также частную школу дочки. Сам он живет в квартире в Москве. Огромный дом остался в распоряжении Кристины и их дочери Насти.
Правда, владеть недвижимостью стоимостью 100 млн рублей Асмус может только при одном условии: на его пороге не должны появляться посторонние мужчины. Таким образом Харламов обезопасил дочь от душевных травм.
Ранее Гарика все хвалили, что он по доброте душевной отказался от загородного дома, а сам ютится в квартире. Но теперь выясняется, что дело обстояло иначе.
Во время съемок нового выпуска Comedy Club на ТНТ на вопрос Павла Воли, дарил ли он кому-либо когда-то дом, Гарик Харламов ответил: «Я бы назвал это иначе: не "подарил", а "забрала"», — явно намекая на бывшую жену.
За год, что прошел после развода, и Гарик, и Кристина наладили личную жизнь. Актриса говорит, что счастлива в новых отношениях, но не называет имени избранника. А ее экс-супруг уже открыто выходит в свет с любимой девушкой, актрисой Екатериной Ковальчук. К слову, в недавнем интервью она заявила, что никогда не будет сниматься в кино полностью обнаженной, забросив камень в огород Асмус.
Фото и видео: Passion.ru, Instagram