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Харламов рассказал, как его дом за 100 млн рублей после развода достался Асмус

Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись больше года назад. Тогда при дележке имущества актрисе досталась половина особняка внушительной стоимости. Но Гарик жить с ней в нем не собирался. Таким образом, по факту Асмус владеет всем домом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Гарик Харламов и Кристина Асмус были женаты 8 лет

Фото: www.instagram.com/asmuskristina

Суд постановил, что Гарик Харламов должен оплачивать полное содержание особняка, а также частную школу дочки. Сам он живет в квартире в Москве. Огромный дом остался в распоряжении Кристины и их дочери Насти.

Правда, владеть недвижимостью стоимостью 100 млн рублей Асмус может только при одном условии: на его пороге не должны появляться посторонние мужчины. Таким образом Харламов обезопасил дочь от душевных травм.

Ранее Гарика все хвалили, что он по доброте душевной отказался от загородного дома, а сам ютится в квартире. Но теперь выясняется, что дело обстояло иначе.

Во время съемок нового выпуска Comedy Club на ТНТ на вопрос Павла Воли, дарил ли он кому-либо когда-то дом, Гарик Харламов ответил: «Я бы назвал это иначе: не "подарил", а "забрала"», — явно намекая на бывшую жену.

За год, что прошел после развода, и Гарик, и Кристина наладили личную жизнь. Актриса говорит, что счастлива в новых отношениях, но не называет имени избранника. А ее экс-супруг уже открыто выходит в свет с любимой девушкой, актрисой Екатериной Ковальчук. К слову, в недавнем интервью она заявила, что никогда не будет сниматься в кино полностью обнаженной, забросив камень в огород Асмус.

Фото и видео: Passion.ru, Instagram

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