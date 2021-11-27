В отличие от Асмус: новая девушка Харламова заявила, что никогда не снимется обнаженной

Вполне возможно Ковальчук считает откровенные съемки для себя неприемлемыми, в том числе из-за критики, пару лет назад обрушившейся на экс-супругу Гарика Харламова Кристину Асмус после выхода скандального фильма «Текст». Тогда актриса подверглась большому осуждению за обнаженные сцены, но стойко противостояла хейтерам. Многие считают, что это стало одной из причин развода звездной пары, хотя сами артисты это отрицали. «Слушайте, я всю жизнь мечтала стать актрисой, ради такого материала приходят в кино, Гарик меня с удовольствием поддержал, он сказал, это твоя работа, я понимаю, я знал, на ком женюсь, предполагал такое развитие событий. Он меня во всём поддерживал, у него вопросов не было», — говорила Кристина.

Асмус и Харламов развелись в 2020 году, но остались в дружеских отношениях. Экс-супруги вместе воспитывают 7-летнюю дочь Анастасию.

Катерина и Гарик познакомились на съемках сериала «Гусар», но встречаться начали около полугода назад. Пара впервые появилась вместе на открытии закусочной Харламова в сентябре этого года, официально подтвердив свои отношения. Ковальчук также отметила, какие качества она больше всего ценит в своем возлюбленном.

«Для меня, в принципе, в мужчине важны чувство юмора и доброта».