Асмус лишится дома за 100 млн, если нарушит одно условие Харламова
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Фото: East News
Решение на запрет водить в дом посторонних мужчин принял Харламов, чтобы не травмировать психику своей дочери Анастасии, сообщает KP.RU. Соблюдая это условие актриса сможет жить в особняке вместе с ребенком, а ее экс-супруг в квартире в центре столицы, в которую он переехал после развода.
Согласно решению суда юморист также будет оплачивать содержание дома и счета за школу дочери.
Кристина Асмус недавно заявила, что счастлива в новых отношениях. Но, судя по всему, встречаться с возлюбленным она может только на нейтральной территории. Лицо и имя избранника актриса тщательно скрывает от прессы и подписчиков, намекая лишь на то, что новый мужчина уже знаком с семьей артистки.
Харламов тоже успел устроить личную жизнь после развода. Но свою возлюбленную — актрису Екатерину Ковальчук, Гарик не прячет, а уже публично выходит с ней в свет. Поклонники юмориста заметили, что девушка как две капли воды похожа на Кристину. Видимо, артист не изменяет своему типажу и, как настоящий джентльмен, «предпочитает» хрупких блондинок.
Фото и видео: Instagram, East News, Starface