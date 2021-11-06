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Асмус лишится дома за 100 млн, если нарушит одно условие Харламова

Экс-супруги Кристина Асмус и Гарик Харламов разделили совместное имущество после развода. Юморист оставил матери своего единственного ребенка половину роскошного особняка, стоимостью в 100 млн рублей. Но жить там актриса может соблюдая одно условие — не приводить в дом мужчин.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Гарик Харламов

Фото: East News

Решение на запрет водить в дом посторонних мужчин принял Харламов, чтобы не травмировать психику своей дочери Анастасии, сообщает KP.RU. Соблюдая это условие актриса сможет жить в особняке вместе с ребенком, а ее экс-супруг в квартире в центре столицы, в которую он переехал после развода.

Смешные Кристина Асмус и Гарик Харламов

Согласно решению суда юморист также будет оплачивать содержание дома и счета за школу дочери.

Кристина Асмус недавно заявила, что счастлива в новых отношениях. Но, судя по всему, встречаться с возлюбленным она может только на нейтральной территории. Лицо и имя избранника актриса тщательно скрывает от прессы и подписчиков, намекая лишь на то, что новый мужчина уже знаком с семьей артистки.

Харламов тоже успел устроить личную жизнь после развода. Но свою возлюбленную — актрису Екатерину Ковальчук, Гарик не прячет, а уже публично выходит с ней в свет. Поклонники юмориста заметили, что девушка как две капли воды похожа на Кристину. Видимо, артист не изменяет своему типажу и, как настоящий джентльмен, «предпочитает» хрупких блондинок.

Фото и видео: Instagram, East News, Starface