Асмус лишится дома за 100 млн, если нарушит одно условие Харламова

Согласно решению суда юморист также будет оплачивать содержание дома и счета за школу дочери.

Кристина Асмус недавно заявила, что счастлива в новых отношениях. Но, судя по всему, встречаться с возлюбленным она может только на нейтральной территории. Лицо и имя избранника актриса тщательно скрывает от прессы и подписчиков, намекая лишь на то, что новый мужчина уже знаком с семьей артистки.

Харламов тоже успел устроить личную жизнь после развода. Но свою возлюбленную — актрису Екатерину Ковальчук, Гарик не прячет, а уже публично выходит с ней в свет. Поклонники юмориста заметили, что девушка как две капли воды похожа на Кристину. Видимо, артист не изменяет своему типажу и, как настоящий джентльмен, «предпочитает» хрупких блондинок.