31-летняя Кети Топурия и 38-летний Алексей Долматов перестали скрывать свои отношения.

И все-таки они вместе! Сегодня, 14 февраля, в День святого Валентина, Кети Топурия и Гуф перестали скрывать свои отношения и опубликовали первое совместное фото. На нем Кети выглядит немного смущенной, а Алексей прикрывает довольную улыбку.

Пара скрывала свой роман больше года, но уже несколько раз намекала на то, что что-то между ними есть. Поговаривают, что эти отношения завязались еще до развода певицы.

«О-о-о-о, ну все», «Ну наконец-то перестали прятаться», «А то мы не знали», «Топурия красотка», «С какой любовью он смотрит на нее», «Все-таки типаж женщин у тебя один», «И нафига надо было создавать всю эту интригу?)))», «Пожалуй, лучшая фотокарточка, которую я когда-либо видела», «Красивая пара! Желаю состариться вам на одной подушке», «Лучшая из твоих девушек», «Наконец-то, береги ее», «Счастье любит тишину...», — восхищены фолловеры. «Народ, вы чего так сильно гоните? Почему сразу лубов-морковь? Во гоните. Ребята отдыхают и делов-то», «Ну, вы что все с ума сходите. Они же друзья», — не могут поверить некоторые.

«G-Studio», «Гуфурия)))», — придумывают фанаты пары псевдоним.

Напомним, что Кети Топурия разведена, воспитывает дочь Оливию от брака с бизнесменом Львом Гейхманом. Гуф тоже свободен, участвует в воспитании сына Сами от брака с Айзой Долматовой.

Поздравляем пару!

Фото: instagram