На днях Алексей Долматов, более известный как рэпер Гуф, дал откровенное интервью блогеру Юрию Дудю. Артист поведал журналисту не только о работе и проектах, но и о богатой личной жизни.

Так, певец затронул тему отношений с солисткой группы «А-студио», с которой, по слухам, у Алексея был роман. СМИ писали, что знаменитости вместе провели отпуск в Таиланде, а в Сети гуляли фото плохого качества, на которых якобы запечатлены Гуф и Топурия. Артист эту информацию всячески опровергает.

«Мы с Кети дружим. И после этой нелепой новости дружим еще сильнее. Я не знаю, кто там на фотографиях», — заявил Гуф.

Отметим, что именно Топурия в прошлом году помогала рэперу бороться с наркозависимостью. По словам Долматова, певица всячески уговаривала его начать лечиться. А потом уже он сам обратился к ней за помощью: «Она несколько раз помещала меня в больницу в Москве…», — рассказал Алексей.

Публикация от @therealguf Мар 29 2015 в 9:00 PDT

Без внимания не осталась бывшая жена артиста Айза Анохина. Они то расставались, то снова сходились. Гуф посвящал ей песни, однако верностью не отличался. Рэпер признался, что изменял жене в то время, когда она была беременна, и продолжил после рождения сына, а в какой-то момент просто перестал скрывать это: «Я пропадал в стрип-клубах, тусил там по паре дней. Это было уже в порядке вещей… В какой-то момент она решила меня проучить, чтобы я поставил себя на ее место. Она познакомилась с каким-то челом, поцеловалась, и все это оказалось в Интернете. При этом она просто поцеловалась».

Публикация от @therealguf Апр 8 2015 в 9:24 PDT

В 2014 году пара официально подала на развод, спустя год они решили снова воссоединиться, однако это ни к чему не привело — экс-супруги поставили точку в отношениях.

Рэпер раскаивается в своих поступках и признается, что вышел за рамки, а его поведение было ужасным. Сейчас, по словам Гуфа, в его жизни есть возлюбленная, однако он не уточнил ее имени, отметив лишь, что она непубличный человек.

Фото: instagram