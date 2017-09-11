Кейт Миддлтон впервые показалась публике после объявления о третьей беременности
Примерно две недели назад мир узнал о третьей беременности Кейт Миддлтон: королевская семья официально подтвердила слухи об «интересном положении» герцогини. С тех пор будущая мама отложила дела и долгое время не появлялась на публике. Принц Уильям передавал новости о самочувствии жены.
Подданные Великобритании, да и весь мир, с нетерпением ждет первого появления Герцогини Кембриджской на публике, чтобы своими глазами увидеть, как меняется будущая мама. Поэтому видеоролик, который королевская семья разместила в Сети на этой неделе, вызвал настоящий ажиотаж. В нем Кейт представила новую социальную инициативу и рассказала, как важно просто говорить с детьми и учить их откровенно говорить о своих чувствах и трудностях.
Кампания, которой будущая мама при поддержке Национального центра детей и семей Анны Фрейд (Anna Freud National Centre for Children and Families) дала старт в этом месяце, проходит под лозунгом «Никогда не рано говорить о психическом здоровье».
«Кейт Миддлтон впервые показалась публике после объявления о третьей беременности», — пишет DailyMail. Но здесь стоит уточнить: уверенности в том, что на видео — беременная герцогиня, нет. Сам видеоролик был готов в январе, за несколько месяцев до наступления ее беременности, тогда же, вероятнее всего, было записано и обращение.
Ждем, когда Кейт покажет свой животик — такой же милый и симпатичный, как и ее дети.
Фото: globallookpress.com