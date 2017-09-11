Иностранные СМИ обсуждают новое видео Герцогини Кембриджской

Примерно две недели назад мир узнал о третьей беременности Кейт Миддлтон: королевская семья официально подтвердила слухи об «интересном положении» герцогини. С тех пор будущая мама отложила дела и долгое время не появлялась на публике. Принц Уильям передавал новости о самочувствии жены.

Подданные Великобритании, да и весь мир, с нетерпением ждет первого появления Герцогини Кембриджской на публике, чтобы своими глазами увидеть, как меняется будущая мама. Поэтому видеоролик, который королевская семья разместила в Сети на этой неделе, вызвал настоящий ажиотаж. В нем Кейт представила новую социальную инициативу и рассказала, как важно просто говорить с детьми и учить их откровенно говорить о своих чувствах и трудностях.