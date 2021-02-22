Кейт Миддлтон на публике использует приемы принцессы Дианы
Фото: @kensingtonroyal/ Instagram
До свадьбы Кейт и Уильям встречались 10 лет, но, как сообщают источники, голос избранницы принца поклонники услышали лишь в 2010, когда она вместе с будущим мужем дала первое интервью. Позднее с ней стали заниматься ораторским мастерством.
Как и все мы, в период пандемии герцогиня полностью перешла на удаленный режим работы. Так как теперь все речи записываются на видео, многодетной маме требуется уделять ораторству большую часть времени и следить за каждым произнесенным словом.
Об этом в одном из интервью поведал эксперт в области речи Джон Бриггс. Он подчеркнул, что все Виндзоры имеют богатый опыт в общении с незнакомыми людьми в силу своего происхождения и непосредственных обязанностей. Оратор сообщил, что заметил то, что Кейт решила воспользоваться секретами принцессы Дианы.
«Кейт заняла позицию слушателя. Она аккуратно склоняет голову на одну сторону, так делала и мама принца Уильяма», — поделился Джон в беседе с журналистами издания Express. По его мнению, такое поведение, действительно, помогает произвести хорошее впечатление и расположить к себе собеседника.
Кроме того, эксперт заметил и то, что голос герцогини напоминает тембр голоса принцессы Дианы. Кстати, сам принц Уильям тоже ни раз говорил о том, что его жена похожа на его маму.
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Фото: Instagram
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