Дочь герцогов Кембриджских принцесса Шарлотта копирует маму Кейт

Маленькую принцессу Шарлотту, пятилетнюю дочь герцогини Кембриджской Кейт и принца Уильяма, сравнили с мамой, которой она явно пытается подражать.

Близкие семьи отмечают, что характер у девочки непростой, пацанский — она смелая, сильная и настоящая хулиганка.

Однако пользователи Сети нашли доказательства, что девочка переняла у мамы кое-какие особенности и манеры. Заметили это на прошлой неделе, когда Кейт приняла участие в видеоконференции с учителями. За герцогиней заметили привычку поправлять волосы, собранные в хвост.

Жест показался пользователям знакомым — так же поправляет волосы и Шарлотта, что многие заметили в ее первый день в школе два года назад.

Шарлотта в герцогской семье является единственной девочкой — у принцессы есть старший брат Джордж и младший брат Луи. Кроме того, у нее также имеется кузен Арчи, сын принца Гарри и Меган Маркл.

Ранее Кейт призналась, что пандемия коронавируса и самоизоляция утомили ее — в первую очередь потому, что ей пришлось проводить много времени со своими детьми и взять на себя обязанности, которые ранее брали на себя другие люди.