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Дочь Заворотнюк пожаловалась на плохое самочувствие: «Кажется, у меня опять ковид»

Анна вышла на связь со своими поклонниками в аккаунте в Instagram и поделилась своими переживаниями — она думает, что вновь заболела коронавирусом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анна Заворотнюк на Мальдивах

Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk

Летом этого года дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» уже перенесла заболевание коронавирусной инфекцией. Болезнь она подхватила во время отдыха в Крыму, где, по ее словам не соблюдался масочный режим.

И вот теперь, спустя практически пол года Анна вновь почувствовала недомогание. Она поделилась симптомами, которые ухудшили ее состояние: «Сильная слабость, тело ломит и странное самочувствие». Девушка интересуется, возможно ли вновь заболеть ковидом, если буквально летом она уже перенесла заболевание. Вопрос она задала своим поклонникам.

На него Заворотнюк могла бы ответить Галина Боб. Актриса перенесла заболевание Covid-19 целых три раза и все из них в разных формах. В первом случае она потеряла обоняние, а во второй раз будучи беременной звезда сериала «Деффчонки» практически ничего не ощутила. Самым тяжелым для нее стал третий, и на данный момент последний, случай заражения коронавирусной инфекцией. После перенесенной болезни у нее начали выпадать волосы и появились сильные головокружения.

Фото: Instagram

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