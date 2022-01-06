Дочь Заворотнюк пожаловалась на плохое самочувствие: «Кажется, у меня опять ковид»
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Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk
Летом этого года дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» уже перенесла заболевание коронавирусной инфекцией. Болезнь она подхватила во время отдыха в Крыму, где, по ее словам не соблюдался масочный режим.
И вот теперь, спустя практически пол года Анна вновь почувствовала недомогание. Она поделилась симптомами, которые ухудшили ее состояние: «Сильная слабость, тело ломит и странное самочувствие». Девушка интересуется, возможно ли вновь заболеть ковидом, если буквально летом она уже перенесла заболевание. Вопрос она задала своим поклонникам.
На него Заворотнюк могла бы ответить Галина Боб. Актриса перенесла заболевание Covid-19 целых три раза и все из них в разных формах. В первом случае она потеряла обоняние, а во второй раз будучи беременной звезда сериала «Деффчонки» практически ничего не ощутила. Самым тяжелым для нее стал третий, и на данный момент последний, случай заражения коронавирусной инфекцией. После перенесенной болезни у нее начали выпадать волосы и появились сильные головокружения.
Фото: Instagram