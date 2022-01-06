Дочь Заворотнюк пожаловалась на плохое самочувствие: «Кажется, у меня опять ковид»

Летом этого года дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» уже перенесла заболевание коронавирусной инфекцией. Болезнь она подхватила во время отдыха в Крыму, где, по ее словам не соблюдался масочный режим.

И вот теперь, спустя практически пол года Анна вновь почувствовала недомогание. Она поделилась симптомами, которые ухудшили ее состояние: «Сильная слабость, тело ломит и странное самочувствие». Девушка интересуется, возможно ли вновь заболеть ковидом, если буквально летом она уже перенесла заболевание. Вопрос она задала своим поклонникам.