Анна Заворотнюк заболела коронавирусом
25-летняя Анна Заворотнюк заразилась новой коронавирусной инфекцией. Девушка выложила на своей странице в Instagram положительный тест.
Буквально 3 дня назад дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» описывала свое нестабильное психологическое состояние. Анна призналась, что уже два года страдает депрессией и паническими атаками.
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Фото: @anna_zavorotnyuk/Instagram
«Мой диагноз: депрессия. Угнетенное настроение, тревога и панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с ней с помощью специалистов», — рассказала подписчикам Заворотнюк.
Теперь к этому добавился и ковид. На данный момент Анна чувствует себя стабильно.
Фото: @anna_zavorotnyuk/Instagram
«Теперь я надолго в заточении», — прокомментировала снимок экспресс-теста блогер.
Заворотнюк отметила, что уже не чувствует вкусов, запахов и не хочет есть: «Еле впихнула в себя куриный суп».
Дочь известной актрисы, которая уже долгое время борется с онкологией, уверена, что подцепила вирус на отдыхе в Крыму. Анна рассказала, что на курорте никто не соблюдал масочный режим и дистанцию: «Гуляешь по центру и ощущение, что вируса не существует. Тысячи людей вплотную друг к другу, без масок».
Фото и видео: Instagram
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