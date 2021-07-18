Анна Заворотнюк заболела коронавирусом

«Мой диагноз: депрессия. Угнетенное настроение, тревога и панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с ней с помощью специалистов», — рассказала подписчикам Заворотнюк.

Теперь к этому добавился и ковид. На данный момент Анна чувствует себя стабильно.