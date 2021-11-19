passion.ru
1 мин.

Галина Боб пожаловалась на неприятные последствия коронавируса

Актриса перенесла коронавирус в третий раз. Хотя болезнь протекала в легкой форме, она до сих пор не может прийти в форму и находится на реабилитации. Что беспокоит артистку?
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Галина Боб с мужем и детьми

Фото: @galabob

Галина Боб, отвечая на вопросы своих подписчиков, в сториз рассказала о неприятных последствиях коронавируса, который она перенесла уже в третий раз. Артистка заболела вместе со своими детьми, однако они уже оправились и даже выходят на улицу, однако она сама все еще мучается от неприятных ощущений.

Так, Галина рассказала, что постоянно испытывает слабость и головокружение, однако причина этого пока не найдена.

«Ничего так и непонятно. Я сегодня делала УЗИ артерий — все хорошо. Была у невролога. Она меня очень долго смотрела — нет у меня ничего», – рассказала актриса.

Актриса вспомнила, что во время первой болезни у нее пропало обоняние. А во второй раз она перенесла коронавирус во время беременности и на тот момент ничего не почувствовала. Третий раз, хотя и был легким, но сильнее всего сказался на состоянии ее здоровья.

Также девушка отметила, что после коронавируса у нее очень сильно стали выпадать волосы.

Стоит отметить, что на тяжелые и неприятные последствия коронавирусной инфекции жалуются многие, даже если сама болезнь была легкой. Так, ранее о последствиях ковида рассказала мать Ольги Бузовой.

Фото: Instagram

Новости партнеров
О чем говорят