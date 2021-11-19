Галина Боб пожаловалась на неприятные последствия коронавируса

Так, Галина рассказала, что постоянно испытывает слабость и головокружение, однако причина этого пока не найдена.

«Ничего так и непонятно. Я сегодня делала УЗИ артерий — все хорошо. Была у невролога. Она меня очень долго смотрела — нет у меня ничего», – рассказала актриса.

Актриса вспомнила, что во время первой болезни у нее пропало обоняние. А во второй раз она перенесла коронавирус во время беременности и на тот момент ничего не почувствовала. Третий раз, хотя и был легким, но сильнее всего сказался на состоянии ее здоровья.

Также девушка отметила, что после коронавируса у нее очень сильно стали выпадать волосы.

Стоит отметить, что на тяжелые и неприятные последствия коронавирусной инфекции жалуются многие, даже если сама болезнь была легкой. Так, ранее о последствиях ковида рассказала мать Ольги Бузовой.