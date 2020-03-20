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34-летняя Катерина Шпица без макияжа рассказала о естественной красоте

Катерина Шпица любит свое лицо выступила за разнообразие женской красоты.

«Вот какая есть, из макияжа только мягкое весеннее солнце», — написала актриса под нежной фотографией.

«Мой сын сейчас в таком возрасте, когда мы все чаще говорим о вечных вопросах: жизни и смерти, душевности и пустоте, внешней красоте и изъянах. Вот, например, на днях говорит: "Мама, я не хочу, чтобы ты старела, я хочу, чтоб ты навсегда осталась такой, как сейчас"... Красота и молодость притягательны для всех нас! Они неосознанные символы здоровья и самой жизни. Помню, как сын увидел года в 3, как я делала последние штрихи в макияже перед выходом на мероприятие и спросил: "Куда это ты такая красивая собралась?" Да, макияж может создать необычную, непривычную красоту, но ведь дети и любимые мужчины любят нас "обычными". Стоит и самим себя любить естественными, не пренебрегая, конечно, случаем щегольнуть классным макияжем», — поделилась она.

«Я люблю ходить без макияжа, главное, чтоб с кожей все было хорошо и нечего было скрывать (например, следов усталости). А вот хорошая кожа — это целая наука! Базу здоровья надо строить, как фундамент дома», — считает актриса.

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Фото и видео: Instagram

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