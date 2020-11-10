«Она копия Асмус»: Гарик Харламов проводит отпуск с новой избранницей?

С момента объявления о расставании Гарика Харламова и Кристины Асмус не прошло и полугода, но за это время артисту уже успели приписать громкие романы. Сначала подозревали, что Харламов встречается с телеведущей Яной Кошкиной.

Теперь телеграм-каналы, специализирующиеся на личной жизни знаменитостей, сообщают, что новой избранницей 39-летнего артиста стала молодая актриса Катерина Ковальчук, с которой он снимался в фильме «Гусар», и что влюбленные вместе улетели в отпуск. Фанаты Харламова, изучив Instagram Ковальчук, пришли к выводу, что она копия Кристины Асмус.

«Одно лицо», «Он их не перепутает?», «Новая на старую уж очень похожа», «Что Кристина, что Катерина — все одно», «Надо же как артистки друг на друга похожи», — летят комментарии от внимательных поклонников.

Сегодня же стало известно, что после развода Харламов и Асмус делят особняк на Рублевке, цена которого 100 млн рублей, об этом сообщает издание Super. Дом находится недалеко от концертного зала «Барвиха Luxury Village», куда Харламов часто наведывается на съемки. Дом площадью 410 «квадратов» Харламов купил в 2014 году вскоре после рождения дочери. Пока здесь живет Кристина Асмус с Настей.