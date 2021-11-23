Каре и яркий мейк: Бондарчук поменяла имидж, примерив образ Валерии

«Для полной согласованности душ нужна согласованность дыхания, ибо, что — дыхание, как не ритм души? Итак, чтобы люди друг друга понимали, надо, чтобы они шли или лежали рядом. М.Ц.», — подписала публикацию Бондарчук.

В комментариях отметились Дарья Повереннова, Яна Рудковская, Ани Лорак, Марина Газманова, Полина Аскери и многие другие звезды.

Напомним, это уже не первое звездное перевоплощение в последнее время. Овдовевший Шаляпин решил начать новую жизнь с новым имиджем и примерил стиль Николая Баскова. Стильное каре часто примеряет для своих перевоплощений и Лиза Арзамасова — образ яркой жгучей брюнетки молодая актриса использует для театра.