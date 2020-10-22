Неузнаваемая Лиза Арзамасова с каре показала редкий кадр после спектакля

История с фотографией с темными волосами и каре с челкой, которой ранее поделилась со своими подписчиками Арзамасова, получила свое продолжение. Сегодня Лиза выложила фото со съемок, на которой она не только брюнетка с каре, но и примерила образ примерной школьницы – рубашку с галстуком, кардиган и клетчатую юбку.

«Просматривая комментарии, увидела много вопросов про спектакль «Камень». #отвечаю У каждой постановки свой срок жизни. Этот спектакль, если не ошибаюсь, мы играли лет 6 в театре Наций. С нынешнего года он прекратил своё существование. Есть в этом всегда своя доля грусти, но и прелесть - есть. Спектакль - это Живое! С настоящим бьющимся сердцем действие. Даже если сделать видео запись спектакля, невозможно будет прочувствовать те эмоции, которые испытывают зрители в зале и мы, актеры, на сцене», — пишет актриса.