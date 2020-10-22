Неузнаваемая Лиза Арзамасова с каре показала редкий кадр после спектакля
Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova/
История с фотографией с темными волосами и каре с челкой, которой ранее поделилась со своими подписчиками Арзамасова, получила свое продолжение. Сегодня Лиза выложила фото со съемок, на которой она не только брюнетка с каре, но и примерила образ примерной школьницы – рубашку с галстуком, кардиган и клетчатую юбку.
«Просматривая комментарии, увидела много вопросов про спектакль «Камень». #отвечаю У каждой постановки свой срок жизни. Этот спектакль, если не ошибаюсь, мы играли лет 6 в театре Наций. С нынешнего года он прекратил своё существование. Есть в этом всегда своя доля грусти, но и прелесть - есть. Спектакль - это Живое! С настоящим бьющимся сердцем действие. Даже если сделать видео запись спектакля, невозможно будет прочувствовать те эмоции, которые испытывают зрители в зале и мы, актеры, на сцене», — пишет актриса.
Подписчики актрисы пришли в восторг от интересного кадра и наперебой делают ей комплименты:
«В фильме про моду хорошо будешь смотреться», «Лиза, Вы Правы. Есть в этом Грусть, Ностальгия, но Важно Отпустить... Пост- Совершенен! У меня такой вот отклик! А дальше, новый путь к новой постановке! Жизнь- Река», «Как же я вас уважаю, Лиза)».
Лиза Арзамасова успевает не только делать карьеру и строить личную жизнь, но и жить активной жизнью. Она с удовольствием гуляет на природе, отдыхает и даже пробует экстремальный спорт, чем с удовольствием делится со своими подписчиками. Поклонники с удовольствием наблюдают за жизнью своей любимицы.
Фото и видео: Instagram Лизы Арзамасовой
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