Караулова впервые после рождения первенца продемонстрировала фигуру на пляже
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Фото: Instagram
Певица Юлианна Караулова впервые стала мамой в начале минувшего лета. С тех пор 33-летняя артистка не раз появлялась на светских мероприятиях в облегающих нарядах, демонстрируя стройную фигуру. А теперь впервые решила показать ее открыто, поделившись пляжным снимком, на котором предстала в бикини. Фото было сделано во время отдыха Карауловой с супругом Андреем Черным и новорожденным сыном в Египте.
Подписчики звезды восхитились тем, как быстро Юлианне удалось вернуть прежние параметры. «Ну и кто скажет, что ты недавно стала матерью? Фигура божественная!», «Прекрасная фигура! Так быстро пришла в форму!», «Прекрасна, как всегда», «Шикарная фигура!», — написали поклонники артистки под фото. Не оставил снимок без внимания и муж Юлианны. Андрей Черный отметился несколькими эмодзи в форме огня и сердечек.
Напомним, Юлианна Караулова впервые стала мамой. 3 июня у артистки и ее мужа, продюсера Андря Черного родился мальчик, которого назвали Александром. Вскоре певица призналась, что оказалась не готова к материнству настолько, насколько бы хотелось. Уже через месяц после родов она попыталась вернуться к привычному графику работы, но это привело к срывам. Юлианна Караулова признавалась, что ей приходилосьт совмеать деловые встречи и съемки с бессонными из-за ухода за ребенком ночами.
Фото и видео: @yulianna_karaulova/Instagram