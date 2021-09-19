Караулова впервые после рождения первенца продемонстрировала фигуру на пляже

Напомним, Юлианна Караулова впервые стала мамой. 3 июня у артистки и ее мужа, продюсера Андря Черного родился мальчик, которого назвали Александром. Вскоре певица призналась, что оказалась не готова к материнству настолько, насколько бы хотелось. Уже через месяц после родов она попыталась вернуться к привычному графику работы, но это привело к срывам. Юлианна Караулова признавалась, что ей приходилосьт совмеать деловые встречи и съемки с бессонными из-за ухода за ребенком ночами.