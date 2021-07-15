Юлианна Караулова рассказала, почему испытывает сильный стресс после рождения первенца

Юлианна Караулова недавно стала мамой – на свет появился ее первенец, которого назвали Александром. Певица делится фотографиями с малышом в социальных сетях и радуется ему, однако воспитание ребенка для нее оказалось тяжелее, чем она ожидала.

Несмотря на то, что малыш был желанным, оказалось, что к материнству певица была все-таки не готова. Об этом она рассказала в шоу «Звездный приход» на RU.TV.