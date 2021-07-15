Юлианна Караулова рассказала, почему испытывает сильный стресс после рождения первенца
Юлианна Караулова недавно стала мамой – на свет появился ее первенец, которого назвали Александром. Певица делится фотографиями с малышом в социальных сетях и радуется ему, однако воспитание ребенка для нее оказалось тяжелее, чем она ожидала.
Несмотря на то, что малыш был желанным, оказалось, что к материнству певица была все-таки не готова. Об этом она рассказала в шоу «Звездный приход» на RU.TV.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @yulianna_karaulova
Ей приходится постоянно вставать ночью, а днем запланированы съемки, перенести которые нет возможности. Все это приводит к послеродовому стрессу и нервным срывам.
Все это приводит к тому, что эмоциональное состояние певицы оставляет желать лучшего. Ей, однако, очень помогает отец ребенка, Андрей Черный, который присутствовал при родах певицы, и проводит очень много времени с сыном.
Несмотря на это, Юлианна счастлива быть мамой.
«Он на тебя смотрит, пытается улыбаться – у него пока рефлекторно получается, но он пытается, и это самое милое, что я видела в своей жизни».
Фото: Instagram Юлианны Карауловой
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