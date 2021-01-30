Канье Уэсту грозит иск на $30 млн за жестокое обращение с рабочими

Рэпер ни раз подвергался скандалам. На этот раз его артисты и организационный персонал, которые принимают участие в его воскресном шоу Sunday Service, заявили, что селебрити жестоко с ними обращается и не платит им гонорар. К слову, у его работников есть законное право на отдых, обеды и заработную плату. Все эти вещи для знаменитости просто формальность, которую он игнорирует.

В создании религиозного шоу, с которым артист гастролирует по всему миру, задействованы сотни актеров и огромная команда организационного персонала — гримеры, костюмеры, съемочная группа. И все они оказались без выплат.

«Люди очень расстроены тем, как с ними обращались, и заявляют, что это их худший опыт работы», — поясняет источник The Sun в правоохранительных органах.

Некоторые пострадавшие рассказали, что им приходилось ждать зарплату 120 дней, кому-то не разрешали обедать и отдыхать. Некоторым артистам приходилось весь день стоять или сидеть на полу из-за нехватки стульев. А кто-то и вовсе был уволен, при этом даже не получив заработанные деньги.