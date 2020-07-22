Канье Уэст обвинил Ким Кардашьян в изменах с другом, а ее маму — в нежелании отпустить его из семьи

Ситуация в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста продолжает накаляться. Минувшей ночью в Twitter рэпера и кандидата в президенты США появились записи, которые теперь обсуждает весь мир.

Так, Канье признался, что жена не дает ему развод, хотя изменяла с другом: «Я пытаюсь развестить с Ким с тех пор, как она встретилась с Миком Миллом в отеле Waldorf, чтобы обсудить „тюремную реформу“».

А ее мама ей потакает — так, женщины пытались закрыть его в комнате с врачами. Музыкант даже сравнил происходящее с ним с сюжетом фильма «Прочь», где «белая» семья подруги «черного» парня издевается над ним и подвергает пыткам.