Канье Уэст обвинил Ким Кардашьян в изменах с другом, а ее маму — в нежелании отпустить его из семьи
Ситуация в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста продолжает накаляться. Минувшей ночью в Twitter рэпера и кандидата в президенты США появились записи, которые теперь обсуждает весь мир.
Так, Канье признался, что жена не дает ему развод, хотя изменяла с другом: «Я пытаюсь развестить с Ким с тех пор, как она встретилась с Миком Миллом в отеле Waldorf, чтобы обсудить „тюремную реформу“».
А ее мама ей потакает — так, женщины пытались закрыть его в комнате с врачами. Музыкант даже сравнил происходящее с ним с сюжетом фильма «Прочь», где «белая» семья подруги «черного» парня издевается над ним и подвергает пыткам.
Ким Кардашьян не смогла не отреагировать на этот всплеск сознания — она пояснила, что супруг страдает биполярным расстройством и общество должно понимать это.
Ранее, во время одного из своих недавних обращений в рамках президентской кампании, Канье со слезами на глазах рассказывал, как они с Ким чуть не убили своего первенца — девочку по имени Норт. Беременность ею была случайной и будущая мама уже купила таблетки для домашнего аборта. Но будущий отец увидел знак свыше и принял решение оставить ребенка. Такое же решение одновременно с этим приняла его жена.
Фото и видео: Instagram, Twitter, Globallookpress
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