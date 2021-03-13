Как живет и выглядит внебрачная дочь Леонида Агутина: «С детства обитает во Франции»

Первую дочь певцу подарила балерина Мария Воробьева в 1996 году. С девушкой Леонид жил в гражданским браке до знакомства с Анжеликой Варум.

После разрыва родителей маленькая Полина сначала жила с мамой и ее новым возлюбленным в Италии, а затем они всей семьей переехали во Францию. В Европе девушка получила хорошее образование. В свои двадцать пять девушка владеет русским, французским, итальянским и английским языками.

Кстати, звездный отец никогда не забывал о старшей дочери. Он всегда задаривал ее подарками и даже приобрел для нее квартиру.

«Старшенькая моя, Поленька! Всё с тебя началось. С твоим появлением на свет я понял, что я взрослый и могу быть каким-никаким отцом. И потом было всё так интересно, но всегда как-то мало, чуть-чуть, иногда... и очень ценно. Всегда не хватало и не хватает нашего с тобой времени. Хорошо, что нить, соединяющая нас, крепка. Я тебя люблю очень. Горжусь тобой невероятно. Твоей добротой, красотой и блестящим умом. Всё будет хорошо! Ты помнишь?», — обратился к Полине знаменитый папа.