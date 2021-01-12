Дочь Варум и Агутина показала игривые фото с бойфрендом-рокером в честь годовщины
Фото: Instagram Елизаветы Варум
В честь важной даты девушка опубликовала игривые фотографии с любимым. «Я встретила Кайла на концерте год назад, еще до того, как мир рухнул из-за пандемии. Теперь я понимаю, что такое любовь. Когда я встретила тебя, я просто захотела стать лучше. Я не знаю точно почему, просто появилось такое желание. И я все еще стараюсь. И самое главное, я хочу, чтобы ты становился лучше, для себя самого, и делал свою жизнь лучше. Этот год заставил меня осознать, насколько редко мы искренне желаем кому-то добра. Насколько важно перестать думать о том, как чей-то выбор повлияет на вас, и просто начать верить в лучшее. Думаю, нас ждет светлое будущее. Спасибо, что любишь меня именно так, как ты это делаешь. С первым юбилеем абсолютной любви всей моей жизни», — написала она.
Те же снимки опубликовал и сам Кайл. Молодой человек поздравил любимую не менее трогательно: «Мой мир навсегда изменился, когда я встретил тебя. Ты ежедневно вдохновляешь меня своей искренностью и энергией. Ты можешь все, и для меня большая честь занять место в первом ряду и быть свидетелем твоей магии. Нам всем нужен твой огонь и твой оглушительный смех».
Отметим, что дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина Елизавета решила пойти по стопам родителей и тоже теперь занимается музыкой. Правда, в отличие от родителей, Лиза предпочитает рок. Девушка поет и играет на гитаре в рок-группе Without Gravity, а ее бойфренд выступает в составе коллектива Palomino Blond.
Фото и видео: Instagram
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