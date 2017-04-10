Ренату Литвинову давно признали воплощением женственности и изящества. Она заядлый гость светских мероприятий, делится подробностями своей жизни в соцсетях. Литвинова охотно рассказывает о том, чем занимается ее 16-летняя дочь Ульяна, как они проводят время вместе. Однако поклонникам актрисы известно далеко не все. Так, «СтарХит» нашел неизвестных до этого момента сестер и брата актрисы, которые поделились своим мнением по поводу Ренаты.

Ими оказались 54-летний Тимур Вергазов — сын отца Литвиновой от первого брака — Мурата Вергазова, оставившего ее с матерью еще в юном возрасте, а также 45-летняя Вероника и 43-летняя Юлия от его третьего брака. Как стало известно, сестры Ренаты живут в столице. Вероника занимается производством одеждой, а Юлия — дизайном и архитектурой.

Как рассказывает последняя: «Я узнала о том, что у меня есть старшая сестра, в 13 лет, отец уже умер, о Ренате мне рассказала мама. Но тогда я была маленькой, у меня не возникало особого желания с ней знакомиться. Позднее, уже во взрослом возрасте, мы как-то пробовали начать общаться. Помню, больше 10 лет назад приезжали к ней на съемочную площадку фильма «Богиня: как я полюбила» с Вероникой, они там как-то договорились встретиться...».

Девушка признается, что нормально поговорить с сестрой ей так и не удалось.

«Снимали в сталинской высотке между этажами, она была режиссером, все контролировала, толком уделить время нам не вышло — просто поздоровались и все. Кстати, как актриса мне Рената нравится больше. А вот ее режиссерские работы мне не по вкусу, ни одну не смогла досмотреть до конца», — поделилась Юлия.

Со страшим братом Тимуром общение у сестер складывается так же, как с одним из дальних родственников. О том, как обстоят дела, узнают, лишь изредка созваниваясь.

«С Тимуром моя мама иногда созванивается, узнает, как дела. У нас у всех уже дети подрастают. У него две девочки, у меня тоже дочка, а у Вероники — два сына. Так что род Вергазовых растет и множится», — продолжает сестра Литвиновой.

Историк Марат Сафаров также рассказал «СтарХиту», что родня отца актрисы пыталась подружиться с Ренатой. Им этого не удалось. Впоследствии они сами поняли, что первые допустили ошибку. Ведь когда Литвинова еще не была популярна, им с мамой приходилось нелегко. Однако никого из этих родных рядом не было.

Фото: Instagram