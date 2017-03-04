Актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая Рената Литвинова в прошлом году отметила юбилей. Ей исполнилось 50 лет. Сейчас она живет на две страны: то снимается с Владимиром Познером в передаче «Минута Славы» и ставит спектакли в театре, то повращается в квартиру на окраине Парижа и живет жизнью обычной парижанки.

Как оказалось, Рената не против проехаться в московском метро. И ее даже вряд ли узнают. Все дело в макияже, считает актриса. «Если я не накрашу свои губы и глаза — все, я неузнаваема. Могу поскакать вдоль берега реки совершенно неопознанной» — рассказала она в интервью Телепрограмме.

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)Фев 22 2017 в 2:02 PST

И тем более никто не узнает красавицу Ренату в очереди за продуктами в обычном парижском магазине. Для таких походов Литвинова не стесняется испольтзовать тележку. «Я, кстати, там беру тележку и отлично хожу за продуктами, чтобы не тащить их на себе. Берешь такую штуку с колесиками и идешь на рынок. Знаете, как удобно! Я бы и вечерние сумочки выпускала с колесиками. У меня столько всего навалено в них! Какие бы маленькие сумки я ни брала, у меня все время появляется четыре дополнительных», — призналась актриса.

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)Янв 26 2017 в 5:50 PST

А мечтает звезда о простом санатории. «Все же ездят на какие-то очищения, процедуры, в SPA. Лежат в чанах с серной водой. В общем, хочу где-нибудь омолодиться. Но у меня нет времени! Могу максимум выехать куда-то на пять дней. И то с огромным чувством вины, потому что все бросила», — рассказала она.

Сейчас Рената воспитывает дочь, 16-летнюю Ульяну, которая ходит во французскую школу.

Фото: instagram.com, globallookpress.com