12 января актриса и режиссер Рената Литвинова отметила свое 50-летие. В это сложно поверить, ведь уде долгое время ее внешность не меняется вовсе, а увидеть признаки старения на снимках практически невозможно — особенно на тех, где она без макияжа. Сегодня женщина рассказала, в чем секрет ее внешности.

«Несмотря на какие-то страшные слухи, я могу пройти освидетельствование, что я не делала никаких подтяжек, это было бы видно. Я хожу к любимому косметологу. Делаю максимум ухода, пробую какие-то кремы. Все равно наступает момент, когда ты не можешь сражаться с силой притяжения, что-то нужно делать. Есть способы и технологии, которые помогают избежать подтяжек и других радикальных мер. У меня много косметики дома. Люблю всевозможные маски. Сегодня вот ходила с одной 10 минут. Она слетела в результате и упала на кота. Кот тоже омолодился», — призналась Рената в интервью «ЛедиМейл.ру».

«Домашний уход нужно делать регулярно. И конечно, лучше не загрязнять себя изнутри. Не пить плохих напитков, не есть жареного, фастфуда. Нужно оберегать себя от стресса. Я приучаю себя, что в какой-то момент надо остановиться и поберечь себя», — считает она.

Она хотела бы чаще уделять внимание своему телу: «Вот уже три дня я хочу пойти в спортзал, но у меня катастрофически нет времени. Вчера были гастроли в Нижнем Новгороде, сегодня с утра презентация, сейчас три интервью, а потом у меня грим и вечером спектакль во МХАТе. А завтра я улетаю в Париж», — поделилась актриса.

Но красоту Рената не считает главным оружием женщины: «Я очень часто спрашивала у мужчин, какой должна быть идеальная женщина. И все говорили: совершенно не важно, чтобы она была красивой. Важно, чтобы она была доброй».

Фото: starface.ru, instagram.com