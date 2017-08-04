МакSим показала, как отдыхает с семьей в Турции

После небольшого недомогания, которое испортило певице МакSим отдых в Турции и заставило вернуться в Москву, артистка снова отправилась к морю. Уже несколько дней она находится в отеле Cornelia De Luxe Resort в Белеке и делится полными неги фотографиями.

Сегодня, после серии массажей и купания в море, МакSим продемонстрировала свою фигуру в бикини: