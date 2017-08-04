Как школьница! 34-летняя певица МакSим показала стройное тело в бикини и новые фотографии с дочками
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МакSим показала, как отдыхает с семьей в Турции
После небольшого недомогания, которое испортило певице МакSим отдых в Турции и заставило вернуться в Москву, артистка снова отправилась к морю. Уже несколько дней она находится в отеле Cornelia De Luxe Resort в Белеке и делится полными неги фотографиями.
Сегодня, после серии массажей и купания в море, МакSим продемонстрировала свою фигуру в бикини:
Подписчики оценили стройную фигуру звезды. «Прям девочка девочка», «Секси Попка», «Приятно посмотреть на твою фигуру девочка! Вы случайно не в этом году школу закончили?! Вот,что значит человек следит за собой! Молодец», — восхищаются они.
На отдыхе маму сопровождают ее дочки, Александра и Мария. На некоторых фотографиях создается впечатление, что она им всего лишь сестренка.
Напомним, что первую дочь МакSим родила в 2009 году в браке с Алексем Луговцовым, вторая появилась на свет в 2011 году, позже ее отец, бизнесмен Антон Петров, выбрал более выгодную партию.
Фото: instagram.com