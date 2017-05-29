Вчера российские СМИ сообщили, что певице МакSим стало плохо на отдыхе и с острыми болями звезда была госпитализирована в одну из клиник Турции, а после того, как острая фаза миновала, медики отправили ее в Россию на реабилитацию. Сегодня звезда дала первый комментарий по этому поводу.

«Весь день интернет пестрит новостями, что я госпитализирована в Турции, прячут дома, нахожусь в больнице — притом одна статья противоречит другой и как обычно пресса соревнуется в конкурсе на самую оригинальную новость. Хочу заверить всех, что я в порядке, в хорошем самочувствии, не прячусь на даче, не лежу и не лежала ни в каких больницах Турции. Да, здоровье меня немножко подвело, и я была вынуждена отменить два концерта, но уже вчера я вернулась в рабочий режим и дальше все идет по плану», — написала она в своем блоге.

Публикация от Марина Максимова (@maksimartist)Май 29 2017 в 4:06 PDT

«Марина, любимая — спасибо, что оповестила нас. Очень тебя любим. Выздоравливай, родная», «Принцесса! Хорошо, что все в порядке», «Не болей», — пишут они в ее блоге. Сообщение о болезни артистки не на шутку взволновало фанатов, которые беспокоятся из-за ее излишней худобы.

Небольшими проблемами с здоровьем звезды предположительно оказался гастрит. «Марина была госпитализирована, у нее диагностировали гастрит — ничего страшного в этом нет. Она в этот момент отдыхала в Турции. Пришлось досрочно возвращаться в Россию. Здесь Марину положили в больницу, но переживать не стоит, она идет на поправку», — цитирует издание «Дни.ру».

Фото: instagram.com