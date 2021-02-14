«Как невестка Валерии, Прилучный и другие звезды отметили 14 февраля»
Фото: Instagram
Павла Прилучного, например, очень мило поздравили с праздником его дети. Мия и Тимофей нарисовали на зеркале трогательную надпись для отца.
Новоиспеченные родители и молодожены Лиана и Арсений Шульгины решили провести этот праздник наедине друг с другом. Они придумали программу романтичного отдыха: сняли номер в роскошном отеле в центре Москвы Four Seasons, отправились на ужин в один из итальянских ресторанов, а потом приняли пенную ванну с лепестками роз.
А у Дмитрия Маликова даже не двойной, а тройной праздник! Вчера его дочь Стеша отметила 21-летие, а сегодня день рождения отмечает его супруга Елена. В честь этого музыкант опубликовал фото своих красавиц в личном блоге, которое трогательно сопроводил милым комментарием.
Татьяна Навка тоже не стала игнорировать этот волшебный праздник. В своем аккаунте она выставила архивные снимки, на которых позирует вместе с супругом-политиком.
Валентин Юдашкин в шикарном костюме и его супруга в алом платье тоже отличились нежностью в этот день. Они вместе отправились на романтический ужин. При этом, Марина опубликовала пост, в котором призналась в любви своему Валентину.
Ксения Бородина, Мария Погребняк, Анна Седокова и другие звезды получили шикарные букеты от своих возлюбленных и запечатлели эти моменты в социальных сетях.
А вы отмечаете День святого Валентина? Делитесь своими ответами в комментариях!
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Фото и видео: Instagram
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