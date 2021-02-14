«Как невестка Валерии, Прилучный и другие звезды отметили 14 февраля»

Новоиспеченные родители и молодожены Лиана и Арсений Шульгины решили провести этот праздник наедине друг с другом. Они придумали программу романтичного отдыха: сняли номер в роскошном отеле в центре Москвы Four Seasons, отправились на ужин в один из итальянских ресторанов, а потом приняли пенную ванну с лепестками роз.