Агата Муцениеце показала, как отдыхает с детьми на Мальдивах: закаты, клубника и шикарное море
Фото: Instagram Агаты Муцениеце
Агата Муцениеце сбежала от московских холодов на живописные Мальдивы. Вместе с собой в отпуск она взяла четырехлетнюю дочь Мию и семилетнего сына Тимофея.
Актриса с детьми прекрасно проводит время на пляже и публикует видео с отдыха на своей странице в Instagram.
Особенно живописно смотрятся мальдивские закаты...
Также Агата показала, что из их виллы можно сразу нырнуть в бассейн, что особенно нравится малышам.
Появилось в блоге Муцениеце и видео, в котором она продемонстрировала вкусные и сытные семейные завтраки.
Напомним, что Агата Муцениеце 15 мая, пока остальные знаменитости публиковали трогательные семейные фотографии в честь Международного дня семьи, подала на развод с Павлом Прилучным, от которого растит сына и дочь. «Все вопросы касаемо молодого человека на букву "П" уже не ко мне. Дела с разводом обстоят потихоньку, двигаемся вперед, все будет хорошо», — прокомментировала новости актриса. Ранее Агата публично обвинила супруга в рукоприкладстве, неадекватном поведении, злоупотреблении алкоголем и намекнула на его измену. Позднее стало известно о романе Прилучного с коллегой Мирославой Карпович.
Фото и видео: Instagram
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