Анастасия Решетова блеснула на катке в белоснежной куртке и шапке с помпоном

Проводить выходные нужно красиво, если к тебе прикованы взгляды поклонников — будущая ведущая телешоу «Ты — топ-модель» всегда следует этому правилу. В воскресенье Анастасия Решетова посетила один из московских катков и покорила Instagram своим очень стильным образом.

Для активного отдыха Анастасия выбрала образ в черно-белом цвете. Она примерила белоснежную короткую курточку, приталенную, брюки в тон и куртке, и конькам с полоской сбоку. Стильным дополнением зимнего лука стала милая шапка с помпоном.

«Ну все, отныне я завсегдатай московских катков», — делится впечатлениями Решетова.

Подписчики отметили, что девушка отлично выглядит:

«Какая вы высокая», «Как красиво», «Как получилось сделать фотку без людей на фоне?», «Длинноногая какая», «Ну просто красавица», «Царевна-Лебедь», «Вы такая очаровашка!».

Ранее Анастасия снова удивила тех, кто читает ее блог — она по примеру теперешней брюнетки Кристины Асмус задумалась о кардинальных переменах во внешности и примерила на себя образ блондинки.