Как девочка! 49-летняя Оксана Фандера показала идеальную фигуру и бесконечные ноги в коротких шортах на отдыхе в Сочи
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Оксана Фандера очаровала участников регаты Bosco своей молодостью и красотой
В эти выходные звезды от души повеселились на открытии бутика Sublime by Bosco в Сочи. Мероприятие посетили Оксана Фандера и Филипп Янковский — и если вечером все лицезрели 49-летнюю актрису в привычном строгом образе, то днем она удивила всех своим игривым нарядом и безупречной фигурой.
От жары Оксана спасалась в ультракоротких шортах и полупрозрачной тунике. Присутствующие подчеркнули, что выглядела она при этом просто потрясающе!
А вы успели насладиться жарой этим летом?
Фото: архивы пресс-служб