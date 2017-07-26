Оксана Фандера очаровала участников регаты Bosco своей молодостью и красотой

В эти выходные звезды от души повеселились на открытии бутика Sublime by Bosco в Сочи. Мероприятие посетили Оксана Фандера и Филипп Янковский — и если вечером все лицезрели 49-летнюю актрису в привычном строгом образе, то днем она удивила всех своим игривым нарядом и безупречной фигурой.

От жары Оксана спасалась в ультракоротких шортах и полупрозрачной тунике. Присутствующие подчеркнули, что выглядела она при этом просто потрясающе!