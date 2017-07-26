Звезды от души повеселились на открытии бутика Sublime by Bosco в Сочи

В эти выходные на всесезонном курорте Горки Город в Красной Поляне состоялось торжественное открытие бутика Sublime by Bosco. На мероприятии присутствовали Филипп Киркоров, Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, Оксана Фандера и Филипп Янковский, Екатерина Шпица, Илья Авербух, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Оксана Домнина и Роман Костомаров, мэр города Сочи Анатолий Пахомов и другие. «Собрать всех вместе, да еще в таком количестве и в таком качестве, в самый разгар лета, может только Михаил Куснирович», — отметил Филипп Киркоров. В первой половине дня самые смелые поучаствовали в морской Bosco Регате: десять яхт под управлением профессиональных шкиперов соревновались за победу под белоснежными парусами легендарных ювелирно-часовых брендов, представленных в бутике. Победила команда Филиппа Янковского.

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Британская певица Софи Эллис-Бекстор с удовольствием прсоединилась к мероприятиям.

Она прибыла с мужем и сыном, Илья Авербух — с сыном Мартином, а Роман Костомаров и Оксана Домнина — с дочерью Анастасией. Анастасия Заворотнюк появилась на публике после разговоров о пластической операции, и вновь выглядела просто великолепно! Актриса трогательно призналась, что они с мужем — новички в соревнованиях: «Это действительно запоминающееся событие, несмотря даже на то, что мы уверенно шли последними. Но получили при этом море удовольствия: во-первых, все живы, во-вторых, наши мужчины искупались, а мы помочили ноги».

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Екатерина Шпица, которая тоже участвовала в гонке, заработала мозоли на руках, зато ее команда оказалась в числе сильнейших. Вечером все наслаждались выступлением иностранной гостьи в развлекательном комплексе «Сочи Казино и Курорт», играли в покер, рулетку и блэкджек, участвовали в розыгрыше призов.

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