«Каблуки, короткое платье, ветер в волосах»: молодая мама Елена Подкаминская почти вернулась к желаемой форме

«Этим фотографиям без малого — год. Каблуки, короткое платье, "ветер в волосах", — образ Виктории Сергеевны всегда в топе у создателей рекламных кампаний, да и сама я, не скрою, люблю этот Викулин огневой взгляд и приходящее с ним настроение. И поймать его можно и вне съемочной площадки, пробегая, к примеру, мимо зеркала с младенцем на руках — не на каблуках, конечно, хотя... Еще немного, и все возможно», — написала она.