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Елена Подкаминская устроила домашнюю фотосессию с подросшими детьми: «Нас немало, но мы тоже в тельняшках»

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Елена Подкаминская

Фото: Instagram Елены Подкаминской

41-летняя Елена Подкаминская показала трогательные семейные фотографии.

Почти два месяца назад актриса Елена Подкаминская стала многодетной мамой. Сидя дома с детьми, она наслаждается их обществом и делает трогательные фотографии.

«И как вы там, земляне? Нас немало, но мы тоже в тельняшках», — написала она под серией снимков.

«Вот так выглядит счастье», «Чудесная мама с прекрасными дочками», «Мама-Королева, дочечки-принцессы», «Какие вы все счастливые, Евочка такая большая уже и Полина так же повзрослела», «Вы прекрасны!!! Приятно на вас смотреть! Возникает ощущение счастья и радости», «Такие девочки красавицы, все в маму», «Какие симпатичные морячки, надо еще морячка рядом», «Уютные такие», «Леночка, по больше таких фотографий пожалуйста», — обсуждают восхищенные поклонники.

Фото и видео: Instagram

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