Елена Подкаминская устроила домашнюю фотосессию с подросшими детьми: «Нас немало, но мы тоже в тельняшках»

Почти два месяца назад актриса Елена Подкаминская стала многодетной мамой. Сидя дома с детьми, она наслаждается их обществом и делает трогательные фотографии.

«И как вы там, земляне? Нас немало, но мы тоже в тельняшках», — написала она под серией снимков.