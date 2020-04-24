Елена Подкаминская устроила домашнюю фотосессию с подросшими детьми: «Нас немало, но мы тоже в тельняшках»
Фото: Instagram Елены Подкаминской
Почти два месяца назад актриса Елена Подкаминская стала многодетной мамой. Сидя дома с детьми, она наслаждается их обществом и делает трогательные фотографии.
«И как вы там, земляне? Нас немало, но мы тоже в тельняшках», — написала она под серией снимков.
«Вот так выглядит счастье», «Чудесная мама с прекрасными дочками», «Мама-Королева, дочечки-принцессы», «Какие вы все счастливые, Евочка такая большая уже и Полина так же повзрослела», «Вы прекрасны!!! Приятно на вас смотреть! Возникает ощущение счастья и радости», «Такие девочки красавицы, все в маму», «Какие симпатичные морячки, надо еще морячка рядом», «Уютные такие», «Леночка, по больше таких фотографий пожалуйста», — обсуждают восхищенные поклонники.
Фото и видео: Instagram
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