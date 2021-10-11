Изящная Алсу в «огненном» асимметричном платье повеселилась на свадьбе друзей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/alsou_a
Алсу отдыхает в Мексике, об этом она рассказала в Instagram. Певица опубликовала несколько кадров с отдыха на берегу океана: показала свой идеальный загар и продемонстрировала несколько стильных нарядов.
В отпуске Алсу совместила сразу несколько важных дел: расслабилась после напряженной жизни в Москве и побывала на свадьбе у друзей.
Для знаменательного праздничного мероприятия артистка выбрала, как обычно, яркий и впечатляющий образ. Алсу появилась среди гостей в «огненном» асимметричном платье из плотного шелка. Наряд, прикрывающий лишь одно плечо Алсу, с высоким разрезом до берда позволил изящной артистке в очередной раз похвастаться идеальной фигурой.
Алсу нанесла вечерний макияж с акцентом на губы, идеально подобрав помаду в тон платья. А на глаза нанесла золотистые тени, почеркнувшие загар.
Первой стильный образ Алсу оценила ее младшая дочь Микелла Абрамова. Юная артистка написала, что ее мама выглядит впечатляюще. С ней согласились десятки других подписчиков певицы. Многие из них пришли к выводу, что артистка выглядит как богиня.
Старшая дочь Алсу и Яна Абрамова Сафина ведет более закрытый образ жизни, чем ее сестра. Девушка давно и профессионально занимается классической музыкой. У нее есть аккаунт в социальной сети, но в друзья она принимает только близких.
Ранее Алсу в откровенном интервью Ксении Собчак признавалась, что для продления красоты и молодости пользуется услугами косметологов и давно делает уколы красоты.
А вам понравился яркий образ Алсу? Напишите в комментариях.
Фото и видео: Instagram