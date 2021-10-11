Изящная Алсу в «огненном» асимметричном платье повеселилась на свадьбе друзей

Алсу нанесла вечерний макияж с акцентом на губы, идеально подобрав помаду в тон платья. А на глаза нанесла золотистые тени, почеркнувшие загар.

Первой стильный образ Алсу оценила ее младшая дочь Микелла Абрамова. Юная артистка написала, что ее мама выглядит впечатляюще. С ней согласились десятки других подписчиков певицы. Многие из них пришли к выводу, что артистка выглядит как богиня.

Старшая дочь Алсу и Яна Абрамова Сафина ведет более закрытый образ жизни, чем ее сестра. Девушка давно и профессионально занимается классической музыкой. У нее есть аккаунт в социальной сети, но в друзья она принимает только близких.

Ранее Алсу в откровенном интервью Ксении Собчак признавалась, что для продления красоты и молодости пользуется услугами косметологов и давно делает уколы красоты.

А вам понравился яркий образ Алсу? Напишите в комментариях.