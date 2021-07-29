Алсу похвасталась повзрослевшими красавицами-дочками: «Мои малышки, мои подружки»

Дочери Алсу растут талантливыми и красивыми, как их знаменитая мать. Старшая Сафина серьезно занимается классической музыкой и старается держаться подальше от громких тусовок, а младшая Микелла наоборот стремится в центр всеобщего внимания и делает первые уверенные шаги на большой сцене.

Певица гордится дочками и иногда показывает их снимки на своей странице. В очередной публикации Алсу похвасталась своими подросшими красотками.