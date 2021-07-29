Алсу похвасталась повзрослевшими красавицами-дочками: «Мои малышки, мои подружки»
Дочери Алсу растут талантливыми и красивыми, как их знаменитая мать. Старшая Сафина серьезно занимается классической музыкой и старается держаться подальше от громких тусовок, а младшая Микелла наоборот стремится в центр всеобщего внимания и делает первые уверенные шаги на большой сцене.
Певица гордится дочками и иногда показывает их снимки на своей странице. В очередной публикации Алсу похвасталась своими подросшими красотками.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/alsou_a
На фото Алсу, Микелла и Сафина оделись в удобные костюмы в едином стиле.
«Счастье быть мамой! Быть мамой дочерей — отдельный вид счастья и везения. Мои малышки (уже такие взрослые), мои помощницы и мои лучшие подружки. Спасибо Всевышнему за этот дар», — подписала Алсу фото.
Ранее Алсу рассказывала о том, что у нее с дочками доверительные отношения. Певица призналась, что может войти на страницу в соцсетях каждой из них. При этом мать не вмешивается в творческие дела Сафины и Микеллы. Но если ей что-то не нравится, то они обсуждают такие моменты.
Алсу и Ян Абрамов с раннего детства объясняли девочкам, какую огромную роль играет в жизни каждого человека образование. Поэтому их дети делают все для того, чтобы творчество не мешало учебе.
Фото и видео: Instagram
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