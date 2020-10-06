Известный астролог Володина рассказал, что может снизить скорость распространения коронавируса

«Самая важная тема последних месяцев – коронавирус. Я уже писала о своих прогнозах на эту тему в самом начале процесса – в середине марта и называла общий предполагаемый срок продолжительности эпидемии (последствия ДО 3,5 лет). Именно "до", а не 3,5 года, как тут же переврали некоторые представители прессы. Делаю на этом акцент. Но даже это самое "до" радует не очень. ⠀ Я постоянно работаю со статистикой заболеваемости и скрещиваю астрологические методы прогноза с математическими. К сожалению, пока еще самой статистики слишком мало, чтобы делать уверенные выводы о будущем. Вы не ослышались, всего происходящего мало. Некоторые планетарные циклы из числа "подозреваемых", даже по одному разу не прошли от начала до конца, чтобы выявить закономерности, по которым живет этот конкретный вирус. ⠀ Последние, самые свежие выводы таковы. Ретроградность планет (особенно Меркурия) замедляет распространение болезни. Я связываю это с тем, что ретро-Меркурий препятствует безграничному и бесконтрольному общению. Кроме Меркурия, тот же эффект имеют в меньшей степени Марс, Юпитер и Сатурн. Растущая Луна добавляет перца (она в принципе любой рост усиливает).

Наиболее влиятельным для мировой статистики оказались соединения Плутона с Сатурном (ускоряет темпы эпидемии на 25%) и с Юпитером (на 9%). А вот взаимодействие Нептуна и Юпитера статистически удерживало распространение вируса (на 35% по сравнению со средним). ⠀ Для не-астрологов все это значит, что прямо сейчас темпы роста заболеваемости в мире ускоряются. И мы это видим с вами воочию. В районе 16 октября они должны немного замедлиться (Меркурий повернет обратно, но именно темпы, а не количество заболевших, увы). А потом опять ускориться к 20.11, после чего могут остаться довольно высокими еще долго», — разложила она все по полочкам в Instagram.

По данным на 5 октября 2020 года, в России зафиксировали 10 888 новых случаев заражения COVID-19.