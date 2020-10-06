Известный астролог Володина рассказал, что может снизить скорость распространения коронавируса
Фото: www.instagram.com/vasilisa.volodina/
Известный астролог Василиса Володина посвятила свое очередное исследование коронавирусу, который вновь становится главной мировой темой для обсуждения. После некоторого спада выявления количества новых заболевших за сутки цифры вновь стремительно поползли вверх. Особенно печальная статистика наблюдается в Москве, где с 5 октября всех школьников отправили на 2-недельные каникулы, а работодателей обязали перевести минимум 30% сотрудников на удаленку.
В блоге Володина отметила, что она уже делала прогнозы относительно COVID-19? но тогда ее слова немного передернули. Теперь она скорректировала свои выводы, назвав причины, которые могу помочь снизить скорость распространения «короны».
«Самая важная тема последних месяцев – коронавирус. Я уже писала о своих прогнозах на эту тему в самом начале процесса – в середине марта и называла общий предполагаемый срок продолжительности эпидемии (последствия ДО 3,5 лет). Именно "до", а не 3,5 года, как тут же переврали некоторые представители прессы. Делаю на этом акцент. Но даже это самое "до" радует не очень. ⠀ Я постоянно работаю со статистикой заболеваемости и скрещиваю астрологические методы прогноза с математическими. К сожалению, пока еще самой статистики слишком мало, чтобы делать уверенные выводы о будущем. Вы не ослышались, всего происходящего мало. Некоторые планетарные циклы из числа "подозреваемых", даже по одному разу не прошли от начала до конца, чтобы выявить закономерности, по которым живет этот конкретный вирус. ⠀ Последние, самые свежие выводы таковы. Ретроградность планет (особенно Меркурия) замедляет распространение болезни. Я связываю это с тем, что ретро-Меркурий препятствует безграничному и бесконтрольному общению. Кроме Меркурия, тот же эффект имеют в меньшей степени Марс, Юпитер и Сатурн. Растущая Луна добавляет перца (она в принципе любой рост усиливает).
Наиболее влиятельным для мировой статистики оказались соединения Плутона с Сатурном (ускоряет темпы эпидемии на 25%) и с Юпитером (на 9%). А вот взаимодействие Нептуна и Юпитера статистически удерживало распространение вируса (на 35% по сравнению со средним). ⠀ Для не-астрологов все это значит, что прямо сейчас темпы роста заболеваемости в мире ускоряются. И мы это видим с вами воочию. В районе 16 октября они должны немного замедлиться (Меркурий повернет обратно, но именно темпы, а не количество заболевших, увы). А потом опять ускориться к 20.11, после чего могут остаться довольно высокими еще долго», — разложила она все по полочкам в Instagram.
По данным на 5 октября 2020 года, в России зафиксировали 10 888 новых случаев заражения COVID-19.
Фото и видео: Instagram Василисы Володиной
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